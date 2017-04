Comment réciter le chapelet ?

Le Rosaire de Croire

Prière et méditation biblique, le chapelet est une pédagogie pour découvrir combien Dieu aime l'humanité. Il se base sur quatre dizaine de "Je vous salue Marie" et sur différents mystères.

Composée d'une cordelette fermée sur laquelle sont enfilées des perles, l'extrémité est terminée d'une croix. Entre la croix et la première série, il y a 5 perles, où la prière est organisée de la manière suivante :

- Un signe de croix : "Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! " C'est au nom de la Trinité que la prière commence.



- Le symbole des Apôtres : le sens de cette prière est de méditer l'histoire du salut. Faire mémoire de ce qui fait le patrimoine de notre foi commune, le Credo ou le "Je crois en Dieu" le permet.



- Un Notre Père



- Trois "Je vous salue Marie"

Puis la méditation des mystères commence. A chaque fois, un "Notre Père", puis, le "Je vous salue Mariei" prié dix fois avec une intention de prière, tout en faisant référence à la page d'évangile évoquée par le mystère. Au terme de cette séquence est dite une doxologie: "Gloire au Père".

Le symbole des apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

Amen

Le Notre Père

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal.

Amen

Le Je vous salue Marie

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen.

Le Gloire au Père

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles.

Amen.