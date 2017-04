Dieu est-il silencieux ?

Silence

Sophie de Villeneuve : Le silence de Dieu est un thème récurrent dans les Ecritures saintes , sous la plume des grands spirituels mais aussi dans nos vies. Pourtant on dit que Dieu nous parle et qu’il nous entend…

E. C. : Quand on parle de Dieu, qui est autre que l’homme, toute réponse est forcément ambiguë. Pour approcher Dieu, nous avons besoin de médiations. Pour les chrétiens, ce sont des médiations humaines, c’est-à-dire la Parole de Dieu qui s’incarne en Christ. J’ai envie de dire que Dieu est silencieux en lui-même, qu’il est silence éternel, parce que son être purement spirituel n’a pas besoin de langage. Le langage de Dieu, c’est le silencieux amour, dit saint Jean de la Croix. Mais quand on parle de la relation de l’homme avec Dieu ou de Dieu avec l’homme, Dieu entre en communication dans le mode d’être de l’homme. Il parle par les prophètes, par le Christ, par les sages, par nos amis. Tout devient parole de Dieu à condition d’apprendre à écouter. Mais fondamentalement, en lui-même, Dieu est silence.

Vous voulez dire que se demander si Dieu est silencieux est une question très humaine, et que nous projetons sur Dieu quelque chose qui nous ressemble, alors que Dieu ne nous ressemble pas ?

E. C. : Exactement. La différence fondamentale entre l’homme et Dieu est que Dieu est pur esprit, qu’il est éternel et que dans son mode d’être il n’y a pas de langage, sinon l’amour silencieux. Pour rejoindre l’homme, il s’adapte en lui parlant avec des mots humains. Mais en lui-même, il n’a pas besoin de parole. Le premier verset de l’Evangile selon saint Jean dit : « Au commencement était le Verbe ». Jean parle là du Verbe incarné en Jésus-Christ. Mais la vraie question est : qu’y a-t-il avant le commencement, en Dieu de toute éternité ? Il y a de toute éternité l’amour silencieux du Père, du Fils et de l’Esprit.

Si Dieu s’adapte à nous, cela veut-il dire que nous devons nous adapter nous aussi à la façon dont Dieu s’adresse à nous ?

E. C. : Absolument. Je dirais même que tout le travail spirituel de la croissance de la foi, tout le travail de maturation de l’expérience spirituelle vise à s’adapter à Dieu, à l’écouter autant qu’il est possible, à nous placer sur la longueur d’onde de Dieu. L’Ancien Testament en a eu l’intuition dans un texte assez rare, qu’on appelle la manifestation d’Elie à l’Horeb. Quand Dieu se manifeste à Elie , parce que précisément il ne lui parle pas, c’est par « une voix de fin silence », ou « de silence subtil », que les exégètes traduisent souvent par « le murmure d’une brise légère ». Mais les mots hébreux ne parlent ni de brise ni de légèreté. Le texte dit : « la voix de fin silence ». Et c’est quand Elie entend « la voix du silence » qu’il reconnaît le passage de Dieu. C’est un moment sommet de l’expérience d’Elie, et de la nôtre.

Peut-on dire que c’est dans le silence que Dieu est pleinement Dieu, et que nous nous trompons quand nous reprochons à Dieu son silence ?

E. C. : On peut dire que Dieu s’adapte et parle à l’homme avec des mots humains, à travers ses sens et son expérience. Et puis peu à peu, en le faisant grandir dans l’expérience spirituelle, il produit en l’homme une transformation intérieure qui permet à l’homme de s’adapter à lui, c’est-à-dire à son silence. Je dirais qu’un des centres de la profondeur de l’expérience de Dieu, c’est l’expérience du silence de Dieu dans notre propre âme.

Pour mieux approcher Dieu, faut-il se mettre dans des conditions silencieuses, comme dans les monastères ?

E. C. : Les modalités extérieures à la fois importent, pour nettoyer nos encombrements, et à la fois n’importent pas. Quand on est uni à Dieu de manière stable et profonde, on est au fond du silence même dans le métro.

On peut entendre Dieu nous parler dans le métro ?

E. C. : On peut vivre partout l’état de méditation, d’oraison ou de silence. On l’a d’abord à l’intérieur de soi.

Cela nécessite tout de même un travail intérieur de longue haleine ?

E. C. : Oui, cela demande de prier bien plus qu’une heure par semaine. Aller à la messe une fois par semaine ne suffit pas. Dieu ne parler jamais dans le silence du cœur si on ne se pose pas régulièrement. Pour parler de manière contemporaine, notre accès à Dieu dépend des niveaux de conscience dans lesquels nous sommes. Si nous sommes superficiels, nous ne pouvons pas entendre la parole silencieuse de Dieu. Si nous approfondissons et prions une demi-heure par jour, nous avons plus de chance d’entendre le silence de Dieu.

Y a-t-il une différence entre le silence de Dieu et le silence que nous pouvons vivre quand nous sommes seuls par exemple ?

E. C. : Bien entendu. Le silence de Dieu est de nature divine.

Comment le reconnaît-on ?

E. C. : Quand il passe dans l’âme qui est en silence, qui cherche le silence. Lorsqu’on se recueille et que Dieu passe en laissant la paix. La vocation fondamentale de tout chrétien est la même, même si tout le monde ne vit pas cette profondeur-là. Dès les premiers siècles de l’Eglise, l’hésychia, c’est-à-dire la paix, la douceur et la tranquillité de tout l’être est la recherche finale des moines et des pères du désert.

Pour arriver à goûter le silence de Dieu, il faut donc parcourir un itinéraire spirituel assez avancé ?

E. C. : Sans doute. Si la longueur d’onde de la parole de Dieu est le silence, on ne peut pas l’entendre s’il y a des bruits en nous. Nous sommes obstrués par nos pensées, notre volonté, notre orgueil, nos passions, et nous ne pouvons pas l’entendre. Pour écouter la radio, il faut être sur la bonne longueur d’onde. La longueur d’onde de Dieu n’est pas celle de l’homme.

Mais j’aimerais bien, de temps en temps, entendre la voix de Dieu, j’aimerais qu’il me parle et j’aimerais comprendre ce qu’il me dit, ce qu’il veut pour moi.

E. C. : Pour entendre le silence de Dieu, il faut commencer par écouter sa Parole. Nous catholiques sommes loin de vivre, comme les protestants, l’expérience de la Parole. Mais si nous découvrons la place centrale, essentielle, définitive, ultime de la parole de Dieu dans la vie du croyant, alors nous pourrons entendre son silence. Ecouter la parole de Dieu en est la condition, et pas seulement d’une oreille distraite le dimanche matin à la messe, mais dans la lecture attentive et amoureuse de la Parole.

Alors on peut entendre sa voix ?

E. C. : On entend son silence, qui est la manifestation de sa parole plénière et ultime.