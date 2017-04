Ces chansons qui nous rassemblent

Cahiers Croire : La Musique

Je t’appartiens. Gilbert Bécaud / Pierre Delanoë.

« Comme l’argile, l’insecte fragile…Je t’appartiens ». Fruit de l’association du chanteur et d’un de ses fidèles paroliers ce titre (datant de 1955) a connu une carrière internationale. Pierre Delanoë en a raconté la genèse : Ancien élève des Oratoriens, le parolier aux centaines de tubes avait alors décidé à la suite d’un léger différent avec le chanteur d’écrire cette forme de prière et de profession de foi, succédant à une période de doute.

Quand les hommes vivront d’amour / Raymond Lévesque

« Quand les hommes vivront d'amour, Il n'y aura plus de misère. ».

La chanson écrite en 1956 est devenue un hymne planétaire repris par les foules en diverses circonstances. Comme un vœu et une feuille de route. On en connait une célèbre version enregistrée en 1974 au Québec par Félix Leclerc/ Gilles Vigneault/ Robert Charlebois lors d’une grande fête restée dans les mémoires.

Quand on a que l’amour / Jacques Brel

« Quand on a que l'amour Pour parler aux canons ». La chanson connue depuis 1956 est le premier grand succès de celui qui fut à ses débuts appelé « l’abbé Brel ». La force du propos a traversé les périodes. Des évènements les plus graves comme en novembre 2015, lors de l'hommage de la nation française aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 dans la cour d'honneur des Invalides, aux veillées entre amis et camps scouts.

Joseph / Georges Moustaki

« Voilà c'que c'est, mon vieux Joseph. Que d'avoir pris La plus jolie Parmi les filles de Galilée». Inclus dans un album de référence (« Le métèque » en 1969) cette évocation de la figure de Saint Joseph cher aux Évangiles. En quelques mots le charpentier, l’homme juste des croyants a été adopté par le grand public conquis par une musique adaptée.

La prière. Francis Jammes / Georges Brassens

« Et par le juste mis au rang des assassins Je vous salue, Marie » On ne compte plus les reprises de cette prière écrite par le poète Francis Jammes (1868-1938). Georges Brassens a raconté la genèse de la chanson : « J'ai mis un jour en musique le poème d'Aragon Il n'y a pas d'amour heureux et je me suis aperçu que le poème de Francis Jammes La Prière avait le même mètre et qu'elle marchait sur la même musique. J'ai chanté les deux à Patachou et elle a choisi La Prière. » (Brassens, Radioscopie avec Jacques Chancel, 1971).

Qu’est-ce que j’ai dans ma p’tite tête/ Aimé Duval

« Et voici que Jésus m'a surpris “Que fais-tu là à m'attendre mon ami ? Ton Ciel se fera sur Terre avec tes bras !" ». Le Père jésuite Aimé Duval (1918-1984) est le fondateur de la chanson chrétienne moderne. Celui que Brassens appelait malicieusement « la calotte chantante » a mené une carrière publique qui l’ menée plusieurs fois sur la scène du célèbre music-hall l’Olympia à Paris.

La mémoire d’Abraham / Jean-Jacques Goldman

Si c’est ta volonté/ Léonard Cohen / Graeme Allwright « Si c'est ta volonté De me laisser chanter. » Graeme Allwright a fidèlement au long des années adapté en français les chansons du canadien Léonard Cohen (1934-2016). Cette chanson traduit la recherche spirituelle (On se souvient encore du titre souvent repris « Halleluiah ») et la prière d’un croyant issu du judaïsme.

Jésus / Alain Souchon / Laurent Voulzy

« Jésus L’entends-tu ? Ces filles et ces garçons Perdus. ». Le duo le plus sympathique de la chanson française n’a pas manqué d’évoquer Jésus. La chanson a été écrite à la suggestion du Père Joseph Wresinski (1917-1988), fondateur du mouvement ATD Quart Monde.

Dans chaque cœur / Francis Cabrel.

« Dans chaque cœur, il y a un printemps caché. C’est le trésor qu’il vous faudra rechercher ». Dans son album sorti en 2015 le chanteur exprime son adhésion aux fondements du message du Christ. Message, pour l’artiste, « d’une grande clarté et qui parle d’amour du prochain », comme il l’expliquait dans le magazine "Pèlerin" lors de la sortie de l’album « In extremis ».

Sébastien Antoni