Véronique Lévy

Quand j’étais petite, je tournais en rond sur moi-même jusqu’à tomber par terre en répétant à haute voix : « Je t’aime à la folie, la vie ! » Aujourd’hui, depuis ma conversion et mon baptême à l’église Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris), confiée aux fraternités monastiques de Jérusalem, je dis que je suis folle amoureuse de Dieu. Et c’est un amour humain qui m’y a conduit. Il s’appelait Indar. Il était au catéchuménat et se préparait au baptême. Son visage ressemblait à celui du Christ. Tout son corps, toute sa personne, avec sa fragilité et ses blessures, étaient traversés par le désir de Dieu. Il y avait en lui cette ouverture à l’invisible, comme une fenêtre qui laisse passer la lumière et la grâce de Dieu.

Pendant longtemps, j’ai mené une vie désordonnée. Je traînais dans les bars, j’avais beaucoup d’aventures... À travers chacune d’entre elles, je cherchais un amour plus grand. J’avais soif d’un absolu qu’aucun homme ne pouvait combler.

Depuis mon baptême en 2012, tout mon désir est tendu vers Dieu. Il a saisi mon âme, mon cœur et mon corps. En visitant ma féminité blessée, il m’offre une liberté que je n’avais pas connue jusque-là. Liberté par rapport à l’icône intraitable de la femme belle, désirable, efficace, lisse, froide à laquelle j’essayais de me conformer. Libre comme Abraham, qui part vers l’inconnu de Dieu ; comme Marie, qui n’a jamais été soumise à aucun homme sinon à Dieu seul. Aujourd’hui, je ne me positionne plus en fonction du regard des autres. Je n’ai pas peur de passer pour une enfiévrée quand je parle du Seigneur autour de moi.

Je souffre parfois de ne pas pouvoir Le saisir. Je suis humaine. J’ai besoin d’être enlacée, embrassée. Je désire rester greffée sur Lui afin qu’Il se déploie en moi. Je veux Lui rester fidèle et que rien ne nous sépare. Durant l’adoration eucharistique, je me sens comme un petit chat qui vient se blottir contre son Seigneur. Je veux rester là sans bouger et ronronner. Mais lui me demande souvent de me lever et d’aller témoigner.

► Dans cette vidéo Bernard-Henri Lévy parle de sa soeur Véronique Lévy. Elle-même raconte son itinéraire spirituel à Jean-Pierre Jean-Pierre Elkabbach sur la chaîne Public Sénat.

Propos recueillis par Gilles Donada