Luther et les protestants d'aujourd'hui

Réforme

Sophie de Villeneuve : Nous fêtons cette année les cinq cents ans de la Réforme, née en 1517. En affichant le 31 octobre ses 95 thèses sur les indulgences sur la porte de l’église du château de Wittemberg en Saxe, Martin Luther jetait les bases d’une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme. De véritables déchirements s’en sont suivis. Alors que beaucoup de rapprochements ont été accomplis depuis plusieurs années, revenons sur la figure de Luther, dont le pape François a loué, lors de son voyage en Suède, l’expérience spirituelle. En quoi la figure de Martin Luther parle-t-elle aux protestants d’aujourd’hui ?

L. S. : Elle parle différemment aux protestants, selon leur sensibilité. Selon leur langue aussi, car la figure de Luther est au fond très germanique, ancrée dans l’histoire de l’Allemagne, qui a pris une audience européenne puis mondiale. Je dirais que la figure de Luther parle aux protestants comme elle parle à d’autres, c’est-à-dire d’abord, un peu curieusement, par des clichés. On le voit clouer ses thèses sur la porte de l’église de Wittemberg, on voit le moine orgueilleux qui a voulu dénoncer le pouvoir, on voit en lui celui qui a fondé une nouvelle religion chrétienne… Ce sont des clichés, à commencer par le fait historique très contesté de l’affichage de ses thèses. Le cliché a quelque chose de très vrai, mais en même temps de décalé, de convenu, de stérile.

Vous voulez dire que ce que nous venons de rappeler n’est pas vrai ?

L. S. : C’est plus ou moins vrai, cela doit en tout cas être fortement recadré. Un exemple : on voit souvent Luther comme un homme qui a seul tenu tête à l’Eglise d’Occident, au pape et à la terre entière. C’est inexact. La lutte contre les indulgences qui a été l’un des faits déclencheurs de la Réforme n’a pas été inaugurée par Luther. De nombreux prédicateurs critiquaient la pratique des indulgences. Luther n’a pas voulu non plus fonder une nouvelle religion. Comme bien d’autres avant lui, Bernard de Clervaux ou François d’Assise , il a voulu que l’Eglise se réforme, s’améliore, soit plus authentique spirituellement. Sa démarche n’était pas inédite. Mais les circonstances, l’intelligence et je crois, comme dit le pape François, l’expérience spirituelle qu’il a partagées ont été comme un coup de trompette pour toute la chrétienté.

De quel ordre est cette expérience spirituelle ?

L. S. : Elle me touche beaucoup personnellement, et je vais commencer par vous dire comment la figure de Luther me touche moi-même. Luther était un homme très inquiet, très angoissé, et qui avançait à tâtons. Il avançait dans la nuit spirituelle en se demandant comment il pouvait s’attirer la faveur de Dieu. Il pensait ne pas être à la hauteur, et se demandait comment il pouvait survivre à une telle tragédie. Il a découvert que la vie spirituelle, cet élan vital, consiste à s’abandonner à Dieu. Ce n’est pas s’élever jusqu’à lui, car c’est une entreprise impossible, orgueilleuse, c’est au contraire s’abandonner à lui. Le jour où il a cédé et où il s’est abandonné, comme tant d’autres spirituels, il a découvert que tout se renversait et que la justice de Dieu, ce n’est pas ce qu’il exige de nous car nous ne pourrons jamais être à sa hauteur, c’est le fait que Dieu vient s’ajuster à nous. La justice, la justesse de Dieu, est qu’il vient s’ajuster à nous, et non pas nous à lui. Me touche aussi beaucoup l’importance centrale de la Croix pour lui.

Une des grandes forces du protestantisme des débuts, c’est le retour aux Ecritures . Est-ce encore ce qui marque les protestants, et vous-même ?

L. S. : Je crois que cela marque les protestants plus que les chrétiens d’autres confessions. Pour toutes les Eglises chrétiennes, les Ecritures sont centrales. Mais le rapport que nous établissons avec elles est différent. Dans d’autres Eglises on donnera une grande importance à la tradition, au magistère, etc. Ce qui est très particulier aux protestants, c’est que les écrits bibliques sont en même temps la source de la foi et son instance critique. Ces écrits viennent interroger, bousculer notre foi, et non simplement la conforter ou la nourrir. En ce sens, l’Ecriture se situe au-dessus de toute instance ecclésiale ou humaine. C’est par la lecture de l’Ecriture, par chacun et en communauté, que l’on fait l’expérience de l’autorité de la Bible. Comme disait Luther, l’Ecriture n’est pas un nez de cire, dont on pourrait faire ce que l’on veut, elle résiste, elle vient nous nourrir et nous bousculer.

Est-ce ce statut donné aux Ecritures qui a provoqué la rupture avec Rome ?

L. S. : Je crois qu’elle tient plutôt au refus de Luther qu’il y ait des niveaux de perfection différents dans l’Eglise. A l’époque, l’Eglise était constituée par étages, le peuple, les prêtres, les moines, certains étant appelés simplement à suivre les commandements, d’autres les conseils évangéliques comme on disait, et il y avait dans cette idée une sorte d’échelle pour s’élever vers Dieu. S’appuyant sur l’idée que c’est Dieu qui vient vers nous, sans que nous ayons rien fait pour le mériter, Luther considérait qu’il ne devait pas y avoir, et qu’il n’y avait pas, d’étages différenciés dans l’Eglise. C’est ce qu’on a appelé le sacerdoce universel des chrétiens : chaque chrétien accueille Dieu là où il en est, il n’y a pas de hiérarchie spirituelle. Dans le monde très cloisonné et très hiérarchisé qui était le sien, cela a été une vraie révolution.

Il y a aussi la question du salut par la grâce , qui a fait récemment l’objet d’un rapprochement entre catholiques et protestants. Cette question a-t-elle été un autre point de fracture, d’incompréhension ?

L. S. : Il faut souligner le fait que Luther n’a rien inventé. Il a retrouvé certaines intuitions des Pères de l’Eglise avant lui, notamment saint Augustin , et naturellement bien sûr dans le message de l’Evangile. C’est une idée très simple : si nous pouvons vivre avec Dieu et devant Dieu, c’est grâce à lui et non grâce à nous. Nous n’avons rien à faire valoir ni à mériter, c’est lui qui vient jusqu’à nous. Et Dieu vient jusqu’à nous par grâce, sans comptabilité aucune, il y a dans la relation avec Dieu une puissance de libération profonde, qui touche notre relation au monde et notre place dans le monde. Il ne s’agit plus de s’élever du monde pour rejoindre Dieu, mais de vivre au milieu du monde et devant Dieu.

Cette vie spirituelle de Luther et ce qu’il dit de sa foi, continue-t-il de toucher les protestants d’aujourd’hui, dans toute leur diversité ?

L. S. : Je le crois. Cette affirmation de la grâce et de la liberté souveraine de Dieu est tellement radicale, surtout dans notre monde où tout se vend et tout s’achète, qu’elle peut être comprise de différentes manières, qui correspondent à des nuances au sein du protestantisme. Mais je crois que ce message est profondément actuel, et qu’il y a d’ailleurs certains parallèles entre l’époque de Luther et la nôtre. Comme à la fin du Moyen Âge, nous vivons une nouvelle mondialisation. Nous vivons nous aussi des bouleversements culturels apportés par la transformation des médias, l’imprimerie alors, le numérique aujourd’hui. Nous avons peur aujourd’hui aussi des jugements derniers, qui ne plus religieux mais qui sont le jugement des autres, et de nous-mêmes sur notre propre vie. Il y a aujourd’hui aussi une quête profonde du sens de la vie, une sorte d’effroi devant l’absurde qui traverse notre vie. On peut tisser de nombreux parallèles entre le début de la Renaissance et aujourd’hui. Peut-être sommes-nous à l’aube d’une Renaissance… Je crois que c’est une des raisons pour lesquelles le message de Luther est si pertinent aujourd’hui.

La radicalité de son message a opéré une véritable cassure au sein de la chrétienté. Etait-ce dû à l’époque, ou cela aurait-il pu avoir lieu deux siècles plus tard ?

L. S. : La cassure spirituelle a été profonde, et elle a été relayée et reprise jusqu’à la déflagration en raison de cassures politiques. C’est l’alliance des deux qui a donné un mélange explosif. Aujourd’hui, dans l’islam, il y a des cassures spirituelles et politiques qui coïncident, donc le monde était déjà tel qu’il est. Ces cassures ont entraîné des tragédies épouvantables, et en même temps, en réaction à ces tragédies, elles nous ont appris la tolérance, l’accueil de l’autre dans sa différence. Il me semble que la laïcité qui s’est installée, sous différentes formes, dans les pays européens est le fruit d’une réaction aux guerres de religions. Il y a eu des choses terribles, mais aussi des effets heureux.