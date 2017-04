Une journée avec Marie de Fatima

Notre-Dame-de-Fatima

Tenez-vous dans un endroit calme et propice au recueillement.

Temps 1

Découvrez l'histoire de Notre-Dame-de-Fatima en vidéo, avec le film officiel du Sanctuaire réalisé en 1994.

Prière à Notre-Dame-de-Fatima du pape François

Bienheureuse Vierge Marie de Fatima,

avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence maternelle

nous unissons notre voix à celle de toutes les générations

qui te disent bienheureuse.

Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu,

qui jamais ne se lasse de se pencher avec miséricorde

sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le péché,

pour la guérir et pour la sauver.

Accueille avec ta bienveillance de Mère

l’acte de consécration qu’aujourd’hui nous faisons avec confiance,

devant ta statue qui nous est si chère.

Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux

et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t’est étranger.

Nous nous laissons toucher par ton regard très doux

et nous recevons la caresse consolante de ton sourire.

Garde notre vie entre tes bras ;

bénis et renforce tout désir de bien ;

ravive et nourris la foi ;

soutiens et éclaire l’espérance ;

suscite et anime la charité ;

guide-nous tous sur le chemin de la sainteté.

Enseigne-nous ton amour de prédilection

pour les petits et les pauvres,

pour les exclus et les souffrants,

pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur :

rassemble tous sous ta protection

et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus. AMEN

Temps 2

Priez Marie en musique

Temps 3

Prier les mystères lumineux avec Notre-Dame-de-Fatima

> Comment prier le chapelet

1er mystère lumineux : le Baptême dans le Jourdain

2e mystère lumineux : les noces de Cana

3e mystère lumineux : l'annonce du Royaume

4e mystère lumineux : la Transfiguration

5e mystère lumineux : l'institution de l'Eucharistie

Sébastien Antoni